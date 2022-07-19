СМИ сообщили об аресте российского сухогруза в Индии
Российское судно с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестовали в порту Кочи в штате Керала. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, суд Кочи выдал ордер на арест сухогруза MV MAIA-I по иску эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. В заявлении отмечается, что владельцы судна якобы не заплатили около $24 тысяч за заправку топливом.
The Times of India указывает, что суд разрешил разгрузку вооружений, находившихся на борту вооружений, так как груз не относится к предмету разбирательств. Сейчас сухогруз находится под юрисдикцией Управления порта Кочи.
В Российском профсоюзе моряков сообщили, что экипаж MV MAIA-I к ним не обращался.
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