СМИ сообщили о задержании в Словении двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Двух иностранных граждан, которые якобы занимались шпионажем в пользу России, задержали в Словении. Об этом сообщает издание Delo со ссылкой на источник в прокуратуре Любляны.

В Мюнхене жителя ФРГ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Отмечается, что в декабре сотрудники Словенского агентства разведки и безопасности и Национального управления расследований задержали в столице страны двух иностранцев, которые «под видом предпринимателей [предположительно] занимались шпионажем в пользу РФ». Delo пишет, что по меньшей мере один из подозреваемых имеет гражданство Аргентины.

Издание отмечает, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Обвиняемым грозит до 8 лет заключения, сообщает телеканал «360».

Ранее в Мюнхене жителя ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, мужчина якобы получил секретные сведения и передал их иностранной разведке, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:РоссияШпионажСловения
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