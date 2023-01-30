СМИ сообщили о задержании в Словении двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Отмечается, что в декабре сотрудники Словенского агентства разведки и безопасности и Национального управления расследований задержали в столице страны двух иностранцев, которые «под видом предпринимателей [предположительно] занимались шпионажем в пользу РФ». Delo пишет, что по меньшей мере один из подозреваемых имеет гражданство Аргентины.

Издание отмечает, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Обвиняемым грозит до 8 лет заключения, сообщает телеканал «360».

Ранее в Мюнхене жителя ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, мужчина якобы получил секретные сведения и передал их иностранной разведке, напоминает РИА ФАН.

