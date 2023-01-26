В Мюнхене жителя ФРГ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России
Генпрокуратура Германии заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ Артура Е., который подозревается в передаче документов от бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) якобы российским спецслужбам, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что мужчину задержали при въезде из США. Следственный судья Федерального Верховного суда постановил заключить его под стражу.
В ведомстве утверждают, что Артур Е. был знаком с Карстеном Л., который ранее был арестован по обвинению в передаче информации якобы российской спецслужбе - полученную от него информацию он и передал якобы российской стороне.
Отмечается, что расследование дело велось в тесном сотрудничестве с BND и при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР) США.
Ранее в Польском институте международных отношений (PISM) призвали Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчёты о «шпионской деятельности» России на территории государств — членов ЕС, сообщает RT.
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