В Мюнхене жителя ФРГ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура Германии заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ Артура Е., который подозревается в передаче документов от бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) якобы российским спецслужбам, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что мужчину задержали при въезде из США. Следственный судья Федерального Верховного суда постановил заключить его под стражу.

В ведомстве утверждают, что Артур Е. был знаком с Карстеном Л., который ранее был арестован по обвинению в передаче информации якобы российской спецслужбе - полученную от него информацию он и передал якобы российской стороне.

Отмечается, что расследование дело велось в тесном сотрудничестве с BND и при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Ранее в Польском институте международных отношений (PISM) призвали Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчёты о «шпионской деятельности» России на территории государств — членов ЕС, сообщает RT.

