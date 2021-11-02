СМИ сообщили о взрыве у военного госпиталя в Кабуле
Взрыв прогремел у здания военного госпиталя в центре Кабула. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на источник в сфере безопасности Афганистана.
По данным телеканала, с места происшествия в афганской столице также слышны звуки стрельбы. Подробности ЧП выясняются.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца инцидента, атаку совершил террорист-смертник. Взрыв произошел «в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения».
Кроме того, источник агентства сообщил о втором взрыве, прогремевшем у госпиталя.
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