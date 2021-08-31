СМИ сообщили о возобновлении боёв в афганском Панджшере

Столкновения между силами сопротивления и боевиками запрещённого в России радикального движения «Талибан» возобновились в афганской провинции Панджшер, сообщает телеканал CNN.

Командующий силами сопротивления заявил, что ожёсточённые бои идут в районе перевала Хавак, ранены и убиты «сотни» радикалов.

Представитель фронта сопротивления Али Майсам Назари обвинил талибов в нарушении «джентльменского соглашения» и рассказал, что атаку на Панджшер они предприняли ещё 30 августа, однако были вынуждены отступили в город Чарикар.

Ранее лидер действующего в афганской провинции Панджшер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов отступить и уйти из политики, если талибы разделят власть со всеми, установят справедливость и предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане.

