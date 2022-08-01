СМИ сообщили о возможном переключении внимания США с Украины на Тайвань

«США переключат свое внимание с Украины на Тайвань из-за напряженных отношений с Китаем», — сообщил источник издания.

По словам собеседника газеты, сейчас ситуация с Тайванем не вызывает беспокойства в НАТО, однако может «легко накалиться», отмечает телеканал «360».

Отмечается, что европейские дипломаты признают опасность выхода ситуации из-под контроля. По мнению аналитиков, председатель КНР Си Цзиньпин захочет продемонстрировать спокойствие при любых признаках поддержки Тайваня со стороны США: в частности из-за того, что китайский лидер претендует на третий срок на посту генсека Коммунистической партии, пишет Газета.ру.

