СМИ сообщили о трёх погибших в результате стрельбы из вертолёта США в Кабуле
17 августа 202114:09
Три человека были убиты и 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолёта в Кабуле, сообщает афганское агентство Pajhwok.
По его данным, инцидент произошёл во время пролёта воздушного судна над кабульским районом Дех-Сабз.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса погибли не менее семи человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер
- Тысячи афганцев пытаются прорваться в аэропорт Кабула. Видео
- В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии
- СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-112В в Подмосковье
- Лавров: Попытки сорвать «Северный поток – 2» обречены на провал
- СМИ сообщили о трёх погибших в результате стрельбы из вертолёта США в Кабуле
- Байден и Мадонна: Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
- Северная Македония объявила о высылке ещё одного российского дипломата
- В России выросли продажи книг об Афганистане
- Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
16 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru