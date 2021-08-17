СМИ сообщили о трёх погибших в результате стрельбы из вертолёта США в Кабуле

Три человека были убиты и 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолёта в Кабуле, сообщает афганское агентство Pajhwok.

По его данным, инцидент произошёл во время пролёта воздушного судна над кабульским районом Дех-Сабз.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса погибли не менее семи человек.

