СМИ сообщили о трёх погибших в результате стрельбы из вертолёта США в Кабуле

Три человека были убиты и 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолёта в Кабуле, сообщает афганское агентство Pajhwok.

По его данным, инцидент произошёл во время пролёта воздушного судна над кабульским районом Дех-Сабз.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса погибли не менее семи человек.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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