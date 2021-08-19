СМИ сообщили о тайной сделке США с талибами
CША пошли на сепаратные переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) незадолго до захвата Афганистана боевиками. Об этом сообщает CBC.
По данным канадской телерадиовещательной корпорации, Вашингтон тайно договорился с талибами о прекращении поддержки с воздуха правительственным силам Афганистана в обмен на неприкосновенность дипломатов и военных США.
При этом стороны установили 31 августа крайним сроком для вывода американских войск.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что афганские власти и талибы при участии США договорились о прекращении огня и ведении переговоров о переходном правительстве. Планировалось, что власть в республике будет разделена и мирно передана после отставки президента Ашрафа Гани. Однако бегство главы республики помешало осуществить договоренности.
Напомним, на фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и талибов. Радикальное движение 15 августа объявило об установлении контроля над всей территорией страны.
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