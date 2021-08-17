Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани

Бегство из страны президента Афганистана Ашрафа Гани помешало осуществить договоренности между властями и движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о прекращении огня и ведении переговоров о переходном правительстве, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что договоренность была достигнута при участии США и подразумевала разделение власти в стране и мирную передачу после отставки президента.

Источники агентства сообщили, что бегство Гани стало неожиданностью для всех участников переговоров.

Между тем, большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели покинули страну после бегства Гани

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, судя по тому, как моджахеды в короткий срок взяли власть, в «Талибане» много неглупых людей. Так он прокомментировал всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников, которые накануне объявили талибы.

