Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани
Бегство из страны президента Афганистана Ашрафа Гани помешало осуществить договоренности между властями и движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о прекращении огня и ведении переговоров о переходном правительстве, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что договоренность была достигнута при участии США и подразумевала разделение власти в стране и мирную передачу после отставки президента.
Источники агентства сообщили, что бегство Гани стало неожиданностью для всех участников переговоров.
Между тем, большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели покинули страну после бегства Гани
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, судя по тому, как моджахеды в короткий срок взяли власть, в «Талибане» много неглупых людей. Так он прокомментировал всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников, которые накануне объявили талибы.
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