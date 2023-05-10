СМИ сообщили о работе ПВО и взрывах в Тель-Авиве

В израильском Тель-Авиве слышны взрывы, сообщает РИА Новости.

Израиль нанес удары по южным районам сектора Газа

По данным корреспондента агентства, в южной части города включились сирены воздушной тревоги. Работает средства противовоздушной обороны.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Портал Arutz Sheva 10 мая сообщил, что из сектора Газа выпустили около 20 ракет по югу Израиля. В пресс-службе вооруженных сил страны отметили, что сирены прозвучали в Сдероте, передает «Радиоточка НСН».

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