СМИ сообщили о работе ПВО и взрывах в Тель-Авиве
10 мая 202320:11
В израильском Тель-Авиве слышны взрывы, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, в южной части города включились сирены воздушной тревоги. Работает средства противовоздушной обороны.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Портал Arutz Sheva 10 мая сообщил, что из сектора Газа выпустили около 20 ракет по югу Израиля. В пресс-службе вооруженных сил страны отметили, что сирены прозвучали в Сдероте, передает «Радиоточка НСН».
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru