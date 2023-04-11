СМИ сообщили о протестах в Германии из-за притока украинских беженцев
Массовые протесты начались в Германии из-за большого потока украинских беженцев. Об этом пишет Le Figaro.
Издание отмечает, что после начала конфликта на Украине в ФРГ прибыл 1 млн беженцев. К ним добавились 300 тысяч человек, просящих убежища, пишет Газета.ру. Речь идет как о беженцах с Украины, так и о мигрантах из Афганистана и Сирии.
Le Figaro указывает, что жители Германии обеспокоены проблемами с безопасностью и нехваткой жилья из-за наплыва беженцев. Однако власти не реагируют на недовольство немцев. Так, в Грайфсвальде, где разместились около 16,5 тысячи беженцев, жители попросили устранить угрозы со стороны мигрантов, но правительство так и не дало ответа, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru