СМИ сообщили о протестах в Германии из-за притока украинских беженцев

Издание отмечает, что после начала конфликта на Украине в ФРГ прибыл 1 млн беженцев. К ним добавились 300 тысяч человек, просящих убежища, пишет Газета.ру. Речь идет как о беженцах с Украины, так и о мигрантах из Афганистана и Сирии.

Le Figaro указывает, что жители Германии обеспокоены проблемами с безопасностью и нехваткой жилья из-за наплыва беженцев. Однако власти не реагируют на недовольство немцев. Так, в Грайфсвальде, где разместились около 16,5 тысячи беженцев, жители попросили устранить угрозы со стороны мигрантов, но правительство так и не дало ответа, отмечает телеканал «360».

