СМИ сообщили о пропаже вертолета сил самообороны на юге Японии

Вертолет сил самообороны Японии пропал с радаров близ острова Мияко в Окинаве, сообщает агентство Kyodo.

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На борту вертолета UH-60 Black Hawk находилось несколько человек, их точное число неизвестно.

На поиски брошены четыре патрульных судна, отмечает агентство.

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