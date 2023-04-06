СМИ сообщили о пропаже вертолета сил самообороны на юге Японии
6 апреля 202312:47
Вертолет сил самообороны Японии пропал с радаров близ острова Мияко в Окинаве, сообщает агентство Kyodo.
На борту вертолета UH-60 Black Hawk находилось несколько человек, их точное число неизвестно.
На поиски брошены четыре патрульных судна, отмечает агентство.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru