В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста

Пропавшего в горах Сочи альпиниста нашли при помощи беспилотника в районе краснополянской дороги, сообщили в телеграм-канале МЧС.

Его состояние уточняется. Мужчина находится на скальном участке, спасатели пытаются пробраться к альпинисту. Им потребуется около двух часов, отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что сочинские спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах альпиниста. Мужчина забрался на скалы, чтобы отыскать два пропавших квадрокоптера, сообщает «Радиоточка НСН».

