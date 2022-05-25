СМИ сообщили о предотвращении покушения на Джорджа Буша-младшего

Отмечается, что подозреваемый приехал в США в 2020 году и подал документы на предоставление убежища, пишет РИА ФАН. По данным Forbes, мужчина готовил покушение на экс-президента, желая отомстить за американское вторжение в Ирак в 2003 году. Сотрудники ФБР внедрили к злоумышленнику двух агентов, они получили доступ к переписке мужчины в мессенджере WhatsApp. Как выяснилось, подозреваемый составил план, по которому четверо боевиков ИГ должны были попасть в Соединенные Штаты по гостевым визам через Мексику.

Еще одной жертвой беженца из Ирака мог стать иракский генерал, который оказывал помощь американским военным, отмечает телеканал «360».

Кроме того, подозреваемый помогал попасть в Соединенные Штаты бывшим иракским чиновникам и сторонникам запрещенных ближневосточных террористических группировок.

