СМИ сообщили о предотвращении покушения на Джорджа Буша-младшего
ФБР предотвратило покушение на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, атаку готовил из прибывший из Ирака мужчина, подозреваемый в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что подозреваемый приехал в США в 2020 году и подал документы на предоставление убежища, пишет РИА ФАН. По данным Forbes, мужчина готовил покушение на экс-президента, желая отомстить за американское вторжение в Ирак в 2003 году. Сотрудники ФБР внедрили к злоумышленнику двух агентов, они получили доступ к переписке мужчины в мессенджере WhatsApp. Как выяснилось, подозреваемый составил план, по которому четверо боевиков ИГ должны были попасть в Соединенные Штаты по гостевым визам через Мексику.
Еще одной жертвой беженца из Ирака мог стать иракский генерал, который оказывал помощь американским военным, отмечает телеканал «360».
Кроме того, подозреваемый помогал попасть в Соединенные Штаты бывшим иракским чиновникам и сторонникам запрещенных ближневосточных террористических группировок.
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