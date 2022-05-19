Джордж Буш заявил о «жестоком» вторжении в Ирак

Бывший американский лидер Джордж Буш-младший заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак, сообщает РИА Новости.

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Это случилось в ходе обсуждения ситуации на Украине на мероприятии, посвященного выборам. Бывший глава государства решил рассказать, как электоральная система России привела к эскалации на Украине.

«Как следствие [ситуации в России] - отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», — сказал Буш.

Публика встретила оговорку политика смехом. Сам Буш-младший сослался на свой возраст.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил 43-го президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша-младшего посетить украинскую столицу.

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