Джордж Буш заявил о «жестоком» вторжении в Ирак

Это случилось в ходе обсуждения ситуации на Украине на мероприятии, посвященного выборам. Бывший глава государства решил рассказать, как электоральная система России привела к эскалации на Украине.

«Как следствие [ситуации в России] - отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», — сказал Буш.

Публика встретила оговорку политика смехом. Сам Буш-младший сослался на свой возраст.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил 43-го президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша-младшего посетить украинскую столицу.

