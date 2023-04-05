СМИ сообщили о повторной госпитализации Берлускони
5 апреля 202314:36
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони снова госпитализирован, сообщают местные СМИ.
По данным газеты Corriere della Sera, 86-летний политик оказался в больнице из-за проблем с легкими, он находится в палате интенсивной терапии.
Ранее в той же миланской больнице San Rafaele Берлускони пробыл четыре дня.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru