СМИ сообщили о повторной госпитализации Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони снова госпитализирован, сообщают местные СМИ.

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По данным газеты Corriere della Sera, 86-летний политик оказался в больнице из-за проблем с легкими, он находится в палате интенсивной терапии.

Ранее в той же миланской больнице San Rafaele Берлускони пробыл четыре дня.

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ТЕГИ:ГоспитализацияСильвио БерлускониИталия

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