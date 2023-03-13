СМИ сообщили о помиловании в Иране 22 тысяч задержанных учатников протестов
Не менее 22 тысяч человек, задержанных в Иране в ходе акций протеста, помилованы по решению руководитель Исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом объявил глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, передает Associated Press.
При этом агентство подчёркивает, что пока не имеет в своём распоряжении независимого подтверждения освобождения единовременно такого большого числа задержанных.
Ссылаясь на заявления Эджеи, AP сообщает о помиловании в Иране с начала февраля в общей сложности 82 тысяч человек.
Массовые протесты вспыхнули в Исламской республики в середине сентября после смерти девушки через несколько дней после задержания полицией нравов возле одной из станций метро в Тегеране. Некоторые задержанные участники антиправительственных выступлений в ходе скорого суда были казнены.
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