СМИ сообщили о помиловании в Иране 22 тысяч задержанных учатников протестов

Не менее 22 тысяч человек, задержанных в Иране в ходе акций протеста, помилованы по решению руководитель Исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом объявил глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, передает Associated Press.

При этом агентство подчёркивает, что пока не имеет в своём распоряжении независимого подтверждения освобождения единовременно такого большого числа задержанных.