Фанаты расстроились из-за внешности постаревшего Тома Круза
Внешний вид постаревшего американского актера Тома Круза расстроил его фанатов, следует из комментариев к фотографиям папарацци читателей издания Daily Mail, сообщает телеканал «360».
Появились фотографии 59-летней голливудской знаменитости на аэродроме в британском Кембридже, где актер учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8».
На фотографиях видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины. Читатели обратили внимание на внешность Круза и принялись обсуждать изменения, отмечая, что лицо актера «не в лучшей форме», а сам он «стар для таких фильмов».
Ранее врачи назвали признаки, которые говорят о перенесенных пластических или косметологических процедурах у Тома Круза и Мадонны.
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