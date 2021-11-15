Фанаты расстроились из-за внешности постаревшего Тома Круза

Появились фотографии 59-летней голливудской знаменитости на аэродроме в британском Кембридже, где актер учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8».

На фотографиях видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины. Читатели обратили внимание на внешность Круза и принялись обсуждать изменения, отмечая, что лицо актера «не в лучшей форме», а сам он «стар для таких фильмов».

Ранее врачи назвали признаки, которые говорят о перенесенных пластических или косметологических процедурах у Тома Круза и Мадонны.

