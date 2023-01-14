СМИ сообщили о переданном Байдену намерении Японии купить ракеты Tomahawk

В пятницу Кисида и Байден провели встречу в Вашингтоне.

Как отметил японский премьер, два государства находятся «в беспрецедентно суровой и сложной» обстановке в сфере безопасности. По данным агентства, Кисида подчеркнул неотложность решения вопроса с приобретением Tomahawk.

В декабре Токио утвердил новую стратегию национальной безопасности Японии, в которой, в частности, закреплено право на контрудары по целям на территории потенциального противника. Для развития контратакующих возможностей Япония планирует закупить ракеты Tomahawk, а также увеличить дальность ракет Type 12, которые уже имеются на вооружении страны.

