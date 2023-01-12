Госдеп: США и Япония считают Китай наибольшей угрозой
Соединенные Штаты и Япония рассматривают КНР в качестве наибольшей стратегической угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры», — заявил глава американской дипломатии.
Блинкен также отметил, что Вашингтон и Токио вместе поддерживают Украину в свете проведения специальной военной операции РФ.
Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Китая информацию о контактах с Россией и Германией потерпела фиаско, вместо этого глава МИД КНР Ван И «отчитал» главу Госдепа за двойную политику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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