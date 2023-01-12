Госдеп: США и Япония считают Китай наибольшей угрозой

«Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры», — заявил глава американской дипломатии.

Блинкен также отметил, что Вашингтон и Токио вместе поддерживают Украину в свете проведения специальной военной операции РФ.

Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Китая информацию о контактах с Россией и Германией потерпела фиаско, вместо этого глава МИД КНР Ван И «отчитал» главу Госдепа за двойную политику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

