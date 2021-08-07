СМИ сообщили о переброске боевиков ИГ на базу США в Сирии

США перебросили несколько десятков боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) из тюрем на свою базу в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на источники.

По данным сирийского агентства, военные перевезли 40 радикалов на базу в городе Аш-Шаддади. В частности, среди боевиков — один из главарей террористов и специалист по изготовлению взрывных устройств.

Как отмечает SANA, переброску боевиков провели «с целью реализации планов Вашингтона в регионе». По данным агентства, американские силы планируют «проведение террористических операций против жилых кварталов, объектов сирийской арабской армии и общественных объектов».

