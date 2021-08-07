СМИ сообщили о переброске боевиков ИГ на базу США в Сирии
США перебросили несколько десятков боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) из тюрем на свою базу в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на источники.
По данным сирийского агентства, военные перевезли 40 радикалов на базу в городе Аш-Шаддади. В частности, среди боевиков — один из главарей террористов и специалист по изготовлению взрывных устройств.
Как отмечает SANA, переброску боевиков провели «с целью реализации планов Вашингтона в регионе». По данным агентства, американские силы планируют «проведение террористических операций против жилых кварталов, объектов сирийской арабской армии и общественных объектов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- СМИ: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии
- СМИ сообщили о переброске боевиков ИГ на базу США в Сирии
- Россиянки вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках
- Perseverance не собрал образец грунта с Марса
- СМИ сообщили об атаке израильского беспилотника по сектору Газа
- Эксперт назвал долю суперраспространителей COVID-19 в России
- Абхазия получила первую партию вакцины «Спутник лайт»
- Российский посол обвинил Запад в ведении кампании против отечественных вакцин
- Антонов раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на думских выборах
- Эксперт предупредил об опасности скриншотов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru