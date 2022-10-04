СМИ: северокорейская ракета могла пролететь над Японией

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает NHK со ссылкой на власти.

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По данным телеканала, правительство страны считает, что снаряд направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю. Власти объявили тревогу и предупредили японцев о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях.

Ранее сообщалось, что Пхеньян вновь запустил баллистическую ракету, выпустив ее в сторону Японского моря.

До этого КНДР запустила ракету в ночь на 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЯпонияБаллистическая РакетаКНДР
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