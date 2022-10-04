СМИ: северокорейская ракета могла пролететь над Японией
Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает NHK со ссылкой на власти.
По данным телеканала, правительство страны считает, что снаряд направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю. Власти объявили тревогу и предупредили японцев о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях.
Ранее сообщалось, что Пхеньян вновь запустил баллистическую ракету, выпустив ее в сторону Японского моря.
До этого КНДР запустила ракету в ночь на 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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