СМИ: северокорейская ракета могла пролететь над Японией

По данным телеканала, правительство страны считает, что снаряд направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю. Власти объявили тревогу и предупредили японцев о риске падения обломков и призвали жителей этих территорий укрыться в зданиях.

Ранее сообщалось, что Пхеньян вновь запустил баллистическую ракету, выпустив ее в сторону Японского моря.

До этого КНДР запустила ракету в ночь на 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

