СМИ сообщили о новых пусках баллистических ракет КНДР

По данным агентства, пуски был замечен в ночь на субботу. Южнокорейские военные пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракет.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, снаряды упали вне исключительной экономической зоны Японии, информации об ущербе нет.

Ранее на этой неделе КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров, пуски состоялись 28 и 29 сентября.

