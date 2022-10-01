СМИ сообщили о новых пусках баллистических ракет КНДР

Южная Корея зафиксировала очередные пуски баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap.

СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

По данным агентства, пуски был замечен в ночь на субботу. Южнокорейские военные пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракет.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, снаряды упали вне исключительной экономической зоны Японии, информации об ущербе нет.

Ранее на этой неделе КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров, пуски состоялись 28 и 29 сентября.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаЮжная КореяКНДР
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