СМИ сообщили о новых пусках баллистических ракет КНДР
Южная Корея зафиксировала очередные пуски баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, пуски был замечен в ночь на субботу. Южнокорейские военные пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракет.
Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах, снаряды упали вне исключительной экономической зоны Японии, информации об ущербе нет.
Ранее на этой неделе КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров, пуски состоялись 28 и 29 сентября.
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