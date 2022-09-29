СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Запуск осуществлялся на фоне совместных учений Южной Кореи и США. Так, как сообщают начальники штаба, северокорейцы отреагировали на визит американского вице-президента Камалы Харрис в Южную Корею. Сегодня политик посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР.

США заставили Северную Корею стать ядерной державой. В сложившихся условиях странам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе, а иначе нас ждет Армагеддон, член-корреспондент Академии Военных наук России Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



