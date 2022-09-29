СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штаба Южной Кореи. Сообщается, что ракеты были запущены из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. Это третий запуск ракет КНДР в сторону Японского моря за последние несколько дней.
Запуск осуществлялся на фоне совместных учений Южной Кореи и США. Так, как сообщают начальники штаба, северокорейцы отреагировали на визит американского вице-президента Камалы Харрис в Южную Корею. Сегодня политик посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР.
США заставили Северную Корею стать ядерной державой. В сложившихся условиях странам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе, а иначе нас ждет Армагеддон, член-корреспондент Академии Военных наук России Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru