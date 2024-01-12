СМИ сообщили о гибели восьми человек в результате аварии на шахте в Китае
12 января 202421:25
Восемь человек погибли из-за аварии на угольной шахте в Китае, сообщило агентство Синьхуа.
Спасатели установили контакт с оставшимися 22 людьми.
По предварительной информации следствия, причиной трагедии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.
Ранее пожар произошел в Республиканском перинатальном центре в Баку, в результате погибли четверо новорожденных, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru