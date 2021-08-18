СМИ сообщили о гибели не менее трёх человек при протестах в афганском Джелалабаде
Члены запрещённого в России радикального движения «Талибан» стали стрелять по афганцам, вышедшим на демонстрацию в поддержку национального флага Афганистана в городе Джелалабад в провинции Нангархар, сообщает агентство Khaama Press.
По данным источников телеканала Al Arabiya, в результате погибли два человека и 10 были ранены. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает о гибели по меньшей мере трёх человек. Также СМИ информировали об избиении радикалами двух местных журналистов.
Граждане Афганистана, вышедшие на митинг в Джелалабаде, обратились к талибам с просьбой оставить привычный трехцветный флаг и не менять его на белый флаг «Исламского эмирата Афганистан», который радикалы подняли над зданиями госучреждений после захвата Кабула.
Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, а президент Ашраф Гани бежал из страны. Вице-президент Амрулла Салех в своём Twitter объявил себя временным главой государства и призвал граждан объединиться и начать сопротивление.
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