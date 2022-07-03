СМИ сообщили, что сухогруз РФ с 1 июля так и не дождался разрешения Турции зайти в порт

Отечественное судно «Жибек жолы», который Киев подозревает в том, что на его борту есть груз из «украинского зерна», с 1 июля ожидало разрешения турецких властей на заход в порт и разгрузку. До воскресенья, 3 июля, документ так и не был получен капитаном российского сухогруза. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком порту Карасу.

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«Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу» - приводит ТАСС сообщение источника.

Также отмечается, что на судне находится 7 тысяч тонн зерна.

Ранее в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что по требованию Киева таможня Турции задержала грузовое судно РФ, якобы перевозившее украинское зерно. Об этом сообщает агентство Reuters.

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ФОТО: rusnext.ru
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