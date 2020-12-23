Двух сотрудников посольства Колумбии объявили в России персонами нон грата
МИД РФ выразил протест послу Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопесу Кабальеро в связи с высылкой из латиноамериканской страны двух российских дипломатов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении российского министерства говорится, что в ответ на действия Колумбии и «исходя из принципа взаимности» персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства республики в Москве.
В МИД РФ назвали «безосновательным» решение колумбийских властей и заявили, что высылка российских дипломатов «не соответствует духу дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию».
Ранее стало известно, что из Колумбии были высланы два российских дипломата, которых подозревают в разведывательной деятельности, сообщает RT. В сообщении колумбийского МИД говорится, что они вели в стране деятельность, «несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».
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