СМИ: собаку-алкоголика впервые вылечили в Британии

По информации издания, двухлетнего лабрадора Коко вместе с другим псом привезли в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Животные страдали от судорог, из-за которых псам необходима была помощь врачей. Ветеринары позднее выяснили, что природой этих судорог был алкоголизм.

«Собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать», - приводит слова представителя приюта издание Telegraph.

По данным газеты, лабрадора Коко пришлось держать под наркозом в течение четырех недель, чтобы избежать новых судорог. После такого непростого лечения собаке наконец удалось выздороветь.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил «Радиоточке НСН», что в России следует ввести закон, обязывающий пройти обучение, чтобы завести собаку, он улучшит качество жизни животного и окружающих.

