СМИ: Снижение Китаем экспорта оружия может свидетельствовать о накоплении запасов

Китай сократил экспорт вооружений в 2018-2022 годах, что является признаком накопления запасов, пишет газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что такое решение Пекина может быть обосновано геополитической напряженностью, а также сбоями в производстве. В этом связи газета упоминает тайваньский вопрос, который беспокоит Китай, а также китайско-японские отношения.

Уточняется, что Китай наращивает свой оборонный бюджет, в 2023 году эти расходы вырастут на 7,2%.