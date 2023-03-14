СМИ: Снижение Китаем экспорта оружия может свидетельствовать о накоплении запасов

Китай сократил экспорт вооружений в 2018-2022 годах, что является признаком накопления запасов, пишет газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что такое решение Пекина может быть обосновано геополитической напряженностью, а также сбоями в производстве. В этом связи газета упоминает тайваньский вопрос, который беспокоит Китай, а также китайско-японские отношения.

Уточняется, что Китай наращивает свой оборонный бюджет, в 2023 году эти расходы вырастут на 7,2%.

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Ранее сообщалось, что Россия активно экспортирует оружие. Так, Россия является главным поставщиком вооружения в Индию, которая осталась крупнейшим импортером в этой области. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Траты США на оборону свидетельствуют о риске возникновения глобальной войны. Об этом ранее сообщило китайское издание Global Times. Большая часть американского бюджета уходит на разработку нового наступательного оружия и военных технологий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортВооружениеКитай
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