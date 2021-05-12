СМИ: Словакия в июне начнёт использовать «Спутник V»

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварски заявил, что российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» начнут применять в республике летом, сообщает Словацкое радио.

По его словам, российский препарат будет включён в список применяемых в стране с начала июня.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку премьер-министра страны Игоря Матовича, сообщает Ura.ru. Глава правительства лишился своего поста из-за поставки в страну первой партии «Спутник V», о которой он не сообщил ни членам кабмина, ни президенту.

