Песков приписал слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине противоречивой политике США

Как уточняет Reuters, президент США озвучил подобную позицию на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.

При этом буквально в понедельник, он заявил, что отношения Вашингтона и Пекина «находятся на правильном пути». Таким образом он прокомментировал первый за пять лет визит госсекретаря в КНР, который состоялся 18-19 июня.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сын президента США Хантер Байден заключил соглашение с Минюстом о том, что признает себя виновным в двух эпизодах налоговых нарушений в 2017-2018 годах и согласится на испытательный срок.

