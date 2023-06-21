Песков приписал слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине противоречивой политике США
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал свидетельством противоречивости и непредсказуемости внешней политики США слова президента Джозефа Байдена о лидере Китая Си Цзиньпине. Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщение Reuters о том, что глава Белого дома назвал председателя КНР «диктатором» сразу после визита в Пекина госсекретаря Энтони Блинкена.
По оценке Пескова, заявление Байдена также можно отнести к продолжению такого рода «менторских проявлений» во внешнеполитическом курсе Вашингтона, которые возмущают большое количество стран. При этом представитель Кремля назвал «личным делом» Китая и США данную ситуацию.
Как уточняет Reuters, президент США озвучил подобную позицию на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.
При этом буквально в понедельник, он заявил, что отношения Вашингтона и Пекина «находятся на правильном пути». Таким образом он прокомментировал первый за пять лет визит госсекретаря в КНР, который состоялся 18-19 июня.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сын президента США Хантер Байден заключил соглашение с Минюстом о том, что признает себя виновным в двух эпизодах налоговых нарушений в 2017-2018 годах и согласится на испытательный срок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru