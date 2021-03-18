Скончался президент Танзании Джон Магуфули
Скончался президент Танзании Джон Магуфули, ему был 61 год. Об этом в эфире национального телевидения заявил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассана, передает РИА Новости.
Оппозиционный политик Тунду Лиссу ранее со ссылкой на собственные источники заявил, что президент был болен COVID-19, он лечился в одной из больниц столицы Кении Найроби. Однако премьер-министр Танзании, глава Министерства юстиции, а также посол Танзании в Намибии не подтвердили информацию о болезни Магуфули.
Президент неоднократно заявлял, что в стране нет эпидемии коронавирусной инфекции. Минздрав Танзании отмечал, что не собирается проводить закупку вакцин от COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передавала, что Танзания не публикует статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19 с мая 2020 года. ВОЗ удалось установить 509 случаев COVID-19 в Танзании.
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