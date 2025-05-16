СМИ: Сирия намерена печатать новые банкноты в ОАЭ и Германии вместо России

Сирийские власти планируют перенести производство национальной валюты из России в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, в новых партиях банкнот не будет изображения бывшего президента Башара Асада, отстраненного от власти. Решение о смене стран-печатников обсуждается с начала года, а активизация переговоров произошла после частичного смягчения санкционного режима Евросоюза в феврале. Более десяти лет сирийские фунты печатались в России, поскольку санкции ограничивали другие возможности.

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На фоне острого дефицита наличных денег в стране встала задача экстренной эмиссии. Чиновники связывают проблему с тем, что часть населения и теневые игроки накапливают наличные резервы. Представители банковской сферы считают, что власти сознательно ограничивают выпуск банкнот, чтобы сдерживать обвал курса.

16 мая курс сирийского фунта на черном рынке составил около 10 тысяч за доллар США, укрепившись с уровня примерно 15 тысяч, зафиксированного до смены власти в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/ТАСС
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