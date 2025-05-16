СМИ: Сирия намерена печатать новые банкноты в ОАЭ и Германии вместо России

Сирийские власти планируют перенести производство национальной валюты из России в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, в новых партиях банкнот не будет изображения бывшего президента Башара Асада, отстраненного от власти. Решение о смене стран-печатников обсуждается с начала года, а активизация переговоров произошла после частичного смягчения санкционного режима Евросоюза в феврале. Более десяти лет сирийские фунты печатались в России, поскольку санкции ограничивали другие возможности.