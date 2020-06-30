СМИ: Силы Хафтара нанесли мощный авиаудар по поддерживаемым Турцией силам

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара, контролирующая восточную часть Ливии, минувшей ночью нанесла авиаудар по сторонникам Правительства национального согласия. Как сообщает издание Al-Masdar, эта атака стала крупнейшей за последние две недели: ЛНА воздерживалась от масштабных действий после провала наступления в районе Сирта.

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В результате удара по базе Капмо в 50 км к востоку от Мисраты противники ЛНА понесли тяжёлые потери, утверждается в материале. В частности, поддерживаемое Турцией Правительство национального согласия потеряло убитыми и ранеными десятки человек, лишилось части бронетехники.

По имеющимся данным, в числе погибших есть иностранные наёмники.

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Фото: twitter.com/aa_russian
ТЕГИ:АвиаударЛивия
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