СМИ: Силы Хафтара нанесли мощный авиаудар по поддерживаемым Турцией силам

В результате удара по базе Капмо в 50 км к востоку от Мисраты противники ЛНА понесли тяжёлые потери, утверждается в материале. В частности, поддерживаемое Турцией Правительство национального согласия потеряло убитыми и ранеными десятки человек, лишилось части бронетехники.

По имеющимся данным, в числе погибших есть иностранные наёмники.

