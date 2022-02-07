СМИ: Швеция снимает ограничения на въезд в страну
Власти Швеции отменяют запрет на въезд в страну. Об этом сообщает Шведское радио.
Согласно его данным, такое решение было принято на заседании правительства королевства седьмого февраля.
Отмечается, что с девятого февраля жители Евросоюза, Северной Европы, а также Европейской экономической зоны смогут въезжать в Швецию без ковид-паспортов.
По информации Шведского радио, снятие ограничений для других стран произойдет 31 марта.
Ранее правительство Швеции заявило, что с девятого февраля снимает все антиковидные ограничения. Такое решение принято на фоне высокого уровня вакцинации в старне.
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