Швеция отменила тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну

В сообщении говорится, что кабмин принял решение отменить действующие ограничения и «вернуться к правилам въезда, которые действовали до 28 декабря 2021 года».

Таким образом иностранцам больше не понадобится отрицательный тест на COVID-19, который следовало сделать за 48 часов до въезда в страну.

Ранее в МИД Израиля заявили, что въехать в страну смогут иностранцы, которые получили вакцину от COVID-19 рядом препаратов, включая российский «Спутник V».

