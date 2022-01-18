Швеция отменила тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну
Въезжающим в Швецию иностранцам больше не требуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба шведского правительства.
В сообщении говорится, что кабмин принял решение отменить действующие ограничения и «вернуться к правилам въезда, которые действовали до 28 декабря 2021 года».
Таким образом иностранцам больше не понадобится отрицательный тест на COVID-19, который следовало сделать за 48 часов до въезда в страну.
Ранее в МИД Израиля заявили, что въехать в страну смогут иностранцы, которые получили вакцину от COVID-19 рядом препаратов, включая российский «Спутник V».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Расстрелявшего сослуживцев в Воронеже солдата будут принудительно лечить
- Гинцбург усомнился в том, что пандемия закончится после «омикрона»
- ВОЗ ждёт от России полный пакет документов по «Спутнику V» к концу января
- Швеция отменила тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну
- Мать Тимати сделала откровенное признание о внуках
- Действие режима ЧП завершится в Алма-Ате 19 января
- Собянин рассказал о ситуации с «омикроном» в Москве
- Столтенберг заподозрил «Газпром» в манипулировании ценами на газ в ЕС
- «Омикрон» выявили в Чечне, Татарстане и Марий Эл
- Госдума одобрила расширение возможностей получения маткапитала отцами-одиночками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru