Швеция отменила тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну

Въезжающим в Швецию иностранцам больше не требуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба шведского правительства.

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В сообщении говорится, что кабмин принял решение отменить действующие ограничения и «вернуться к правилам въезда, которые действовали до 28 декабря 2021 года».

Таким образом иностранцам больше не понадобится отрицательный тест на COVID-19, который следовало сделать за 48 часов до въезда в страну.

Ранее в МИД Израиля заявили, что въехать в страну смогут иностранцы, которые получили вакцину от COVID-19 рядом препаратов, включая российский «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыТестКоронавирусШвеция
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