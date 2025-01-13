СМИ: Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову
Солдат королевской гвардии Швеции поскользнулся и вонзил штык себе в голову при смене караула у Королевского дворца в Стокгольме, сообщает газета Expressen.
По словам представителя вооруженных сил Швеции Бьёрна Линдау, которые приводит издание, гвардеец поскользнулся и неудачно упал. В результате приземления штык пронзил ему голову в районе уха.
Пострадавшего гвардейца госпитализировали. Ему провели операцию. Сейчас он в стабильном состоянии.
По данным радио Швеции, гвардейцы в карауле временно не используют штыки после инцидента, но полностью отказываться от этой части оружия не планируют, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: ВС РФ остается около семи километров до западной границы ДНР
- Пушилин: Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль РФ
- В Подмосковье мужчина с ножом напал на людей в магазине
- СМИ: Продажи средств для похудения сократились в России впервые за пять лет
- Чаще всего по пути на работу россияне читают книги
- «Бессмыслица»: В ЦБ ответили, может ли государство забрать деньги с вкладов
- В Калининградской области нашли редкий янтарь с иголками доисторической сосны
- Медведев: У «германского сценария» урегулирования на Украине нет шансов
- Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Краснодарского края и Крыма
- В Приморье 30 тысяч птиц погибли при пожаре на фабрике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru