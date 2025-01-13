СМИ: Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову

По словам представителя вооруженных сил Швеции Бьёрна Линдау, которые приводит издание, гвардеец поскользнулся и неудачно упал. В результате приземления штык пронзил ему голову в районе уха.

Пострадавшего гвардейца госпитализировали. Ему провели операцию. Сейчас он в стабильном состоянии.

По данным радио Швеции, гвардейцы в карауле временно не используют штыки после инцидента, но полностью отказываться от этой части оружия не планируют, отмечает RT.