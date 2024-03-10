СМИ: шведский самолет впервые приблизился к границе РФ после вступления в НАТО

По данным издания, это произошло над территорией Польши. Стокгольм провел два полета. Первый – на Saab 340, который несет на борту систему обнаружения целей на больших дистанциях.

Второй полет состоялся на предназначенном для радиотехнической разведки Gulfstream S102B. Самолет пролетел вдоль границ Калининградской области и Белоруссии с Польшей.

Ранее в Совфеде рассказали, чем Россия ответит на вступление Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

