СМИ: шведский самолет впервые приблизился к границе РФ после вступления в НАТО
Самолет ВВС Швеции впервые приблизился к границе России после вступления в Североатлантический альянс, сообщает Itamilradar.
По данным издания, это произошло над территорией Польши. Стокгольм провел два полета. Первый – на Saab 340, который несет на борту систему обнаружения целей на больших дистанциях.
Второй полет состоялся на предназначенном для радиотехнической разведки Gulfstream S102B. Самолет пролетел вдоль границ Калининградской области и Белоруссии с Польшей.
Ранее в Совфеде рассказали, чем Россия ответит на вступление Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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