Швеция официально вступила в НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Протокол о присоединении Королевства к блоку опубликовал Госдепартамент США.

Россия примет военно-технические шаги в ответ на вступление Швеции в НАТО

В Белом доме заявили, что вступление Швеции в Североатлантический альянс сделает Вашингтон и его союзников «ещё более безопасными».

«Швеция является сильной демократией с высокоэффективной армией, разделяющей наши ценности и видение мира», - указали в администрации президента США.

Ранее новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал присоединение Швеции к НАТО, это было его первым решением на новом посту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАНАТОШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры