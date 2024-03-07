Швеция официально вступила в НАТО

В Белом доме заявили, что вступление Швеции в Североатлантический альянс сделает Вашингтон и его союзников «ещё более безопасными».

«Швеция является сильной демократией с высокоэффективной армией, разделяющей наши ценности и видение мира», - указали в администрации президента США.

Ранее новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал присоединение Швеции к НАТО, это было его первым решением на новом посту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

