Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Протокол о присоединении Королевства к блоку опубликовал Госдепартамент США.
В Белом доме заявили, что вступление Швеции в Североатлантический альянс сделает Вашингтон и его союзников «ещё более безопасными».
«Швеция является сильной демократией с высокоэффективной армией, разделяющей наши ценности и видение мира», - указали в администрации президента США.
Ранее новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал присоединение Швеции к НАТО, это было его первым решением на новом посту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru