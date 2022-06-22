СМИ: Шольц направил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч

Отмечается, что во время своего визита в Вильнюс канцлер «попытался показать приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение», пишет Ura.ru.

«Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву "надежной боевой бригады", подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — указывает Politico.

Однако вскоре заявление Шольца опровергли его помощники, уточнив, что ФРГ направит в Литву около 50 солдат, отмечает «Свободная пресса».

