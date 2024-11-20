СМИ: Не менее 36 человек погибли в результате удара Израиля по сирийской Пальмире
Минимум 36 человек погибли и 50 пострадали после удара Израиля по сирийскому городу Пальмира, сообщило агентство SANA.
Речь идет о сирийской провинции Хомс. По данным издания, обстрелам подверглись жилые дома и промышленная зона.
Собеседник агентства уточнил, что Израиль нанес удар примерно в 13:30 со стороны района Эт-Танф.
Ранее стало известно, что Радикал Мохаммад Афиф, отвечавший за связи военизированной ливанской группировки «Хезболла» со СМИ, убит в результате авиаудара Армии обороны Израиля по Бейруту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Почём любовь к Родине?» Губерниев высказался о выплатах за вызов в сборную
- Хуснуллин: программу восстановления Донецка планируется принять до конца года
- Курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год
- Хинштейн призвал власти незамедлительно реагировать на фейки в соцсетях
- Эксперт опроверг резкий рост цен на мандарины перед Новым годом
- Худрук «Театра на Трубной» Астрахан назвал отпуск бесполезной тратой времени
- Владимир Машков заочно получил на Украине 10 лет тюрьмы
- Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
- СМИ: ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара вглубь России
- СМИ: Не менее 36 человек погибли в результате удара Израиля по сирийской Пальмире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru