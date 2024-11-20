СМИ: Не менее 36 человек погибли в результате удара Израиля по сирийской Пальмире

Минимум 36 человек погибли и 50 пострадали после удара Израиля по сирийскому городу Пальмира, сообщило агентство SANA.

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Речь идет о сирийской провинции Хомс. По данным издания, обстрелам подверглись жилые дома и промышленная зона.

Собеседник агентства уточнил, что Израиль нанес удар примерно в 13:30 со стороны района Эт-Танф.

Ранее стало известно, что Радикал Мохаммад Афиф, отвечавший за связи военизированной ливанской группировки «Хезболла» со СМИ, убит в результате авиаудара Армии обороны Израиля по Бейруту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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