СМИ: Не менее 36 человек погибли в результате удара Израиля по сирийской Пальмире

Речь идет о сирийской провинции Хомс. По данным издания, обстрелам подверглись жилые дома и промышленная зона.

Собеседник агентства уточнил, что Израиль нанес удар примерно в 13:30 со стороны района Эт-Танф.

Ранее стало известно, что Радикал Мохаммад Афиф, отвечавший за связи военизированной ливанской группировки «Хезболла» со СМИ, убит в результате авиаудара Армии обороны Израиля по Бейруту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

