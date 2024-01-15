СМИ: Шесть хуситов погибли в результате удара по провинции Ходейда

Кроме того, согласно данным, от удара по объекту «Ансар Аллах» в Ходейде погибли двое советников шиитской партии «Хезболлах».

Ранее, 14 января, телеканал Al Arabiya со ссылкой заявление хуситов сообщил, что США и Великобритания возобновили удары по портовому городу Ходейда. В свою очередь Sky News Arabia сообщил в тот же день, что позиция хуситов подвергалась бомбардировке в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды, передает «Радиоточка НСН».

