СМИ: Шесть хуситов погибли в результате удара по провинции Ходейда
По меньшей мере шесть членов движения «Ансар Аллах» (хуситы) погибли в воскресенье, 14 января, после удара по провинции Ходейда, которая расположена на берегу Красного моря. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Кроме того, согласно данным, от удара по объекту «Ансар Аллах» в Ходейде погибли двое советников шиитской партии «Хезболлах».
Ранее, 14 января, телеканал Al Arabiya со ссылкой заявление хуситов сообщил, что США и Великобритания возобновили удары по портовому городу Ходейда. В свою очередь Sky News Arabia сообщил в тот же день, что позиция хуситов подвергалась бомбардировке в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru