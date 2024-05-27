СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на систему чрезвычайного вещания японского правительства J-Alert.

Отмечается, что правительство Японии выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны. Пхеньян эту информацию не подтверждал.

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17 мая Северная Корея также запустила несколько баллистических ракет малой дальности.

В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЯпонияРакетаСеверная Корея

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