СМИ: Сенатор США задерживает голосование по военному бюджету для остановки работы правительства
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол намеренно затягивает дебаты, чтобы не допустить голосования по проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Издание Politico считает, что действия Пола могут привести к приостановке работы правительства США.
Отмечается, что сенатор неоднократно выступал против нескольких поправок в военный бюджет, из-за этого Сенат Конгресса США 10 декабря не смог одобрить проект о финансировании правительства и проект оборонного бюджета.
Текущая резолюция о финансировании правительства действует до 11 декабря. В соответствии с федеральным законодательством США, Сенат не имеет права принять бюджет правительства до одобрения оборонного бюджета страны.
Пол утверждает, что готов рассмотреть резолюцию о временном финансировании правительства раньше. Если сенаторы не договорятся, правительство США может уйти в длительный отпуск.
Сенаторы от Республиканской партии не впервые оттягивают голосование по оборонному бюджету, чтобы приостановить работу правительства. В конце декабря 2018 года правительство ушло в отпуск на 35 дней, когда сенаторы обсуждали включение в военный бюджет на 2019 год 5,7 млрд долларов на строительство стены между США и Мексикой.
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