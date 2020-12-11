СМИ: Сенатор США задерживает голосование по военному бюджету для остановки работы правительства

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол намеренно затягивает дебаты, чтобы не допустить голосования по проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Издание Politico считает, что действия Пола могут привести к приостановке работы правительства США.

Отмечается, что сенатор неоднократно выступал против нескольких поправок в военный бюджет, из-за этого Сенат Конгресса США 10 декабря не смог одобрить проект о финансировании правительства и проект оборонного бюджета.

Текущая резолюция о финансировании правительства действует до 11 декабря. В соответствии с федеральным законодательством США, Сенат не имеет права принять бюджет правительства до одобрения оборонного бюджета страны.

Пол утверждает, что готов рассмотреть резолюцию о временном финансировании правительства раньше. Если сенаторы не договорятся, правительство США может уйти в длительный отпуск.