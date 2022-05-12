СМИ: США решили не передавать Киеву данные о военном руководстве РФ

Американская администрация составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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Это необходимо для того, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. Документ запрещает представителям властей США передавать Киеву детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга, а также данные для нанесения ударов по целям за пределами территории Украины.

Ранее власти США распорядились предоставить Минюста необходимые ресурсы для борьбы с утечкой личных данных американцев недружественным странам. Кроме того, распоряжение может ввести запрет на коммерческие операции, которые предполагают доступ к личным данным.

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