СМИ: США решили не передавать Киеву данные о военном руководстве РФ
Американская администрация составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Это необходимо для того, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. Документ запрещает представителям властей США передавать Киеву детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга, а также данные для нанесения ударов по целям за пределами территории Украины.
Ранее власти США распорядились предоставить Минюста необходимые ресурсы для борьбы с утечкой личных данных американцев недружественным странам. Кроме того, распоряжение может ввести запрет на коммерческие операции, которые предполагают доступ к личным данным.
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