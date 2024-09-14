СМИ: Секретная служба не приказывала охранять крышу, с которой стреляли в Трампа

Внутреннее расследование Секретной службы США выявило серьезные недостатки в системе безопасности в день покушения на Дональда Трампа и раскрыло новые детали инцидента. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным газеты, агенты Секретной службы проявили «пугающую небрежность» во время митинга 13 июля в Пенсильвании, где планировалось, что краны с флагами должны перекрывать обзор с крыши здания Agr International, откуда был открыт огонь. Однако перед началом митинга инспекторы обнаружили, что краны были установлены неправильно.