СМИ: Секретная служба не приказывала охранять крышу, с которой стреляли в Трампа

Внутреннее расследование Секретной службы США выявило серьезные недостатки в системе безопасности в день покушения на Дональда Трампа и раскрыло новые детали инцидента. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным газеты, агенты Секретной службы проявили «пугающую небрежность» во время митинга 13 июля в Пенсильвании, где планировалось, что краны с флагами должны перекрывать обзор с крыши здания Agr International, откуда был открыт огонь. Однако перед началом митинга инспекторы обнаружили, что краны были установлены неправильно.

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Помимо этого, расследование также показало, что радиорубка Секретной службы, ответственная за мониторинг угроз и получение сообщений о проблемах, не имела возможности получать оповещения в реальном времени от местной полиции, контролировавшей толпу и внешний периметр. Оповещение о подозрительном человеке, замеченном на митинге перед приездом Трампа, не было распространено по радиосистеме Секретной службы. Вместо этого фотография подозрительного человека с дальномером была направлена только одному агенту.

Отчет также указывает на то, что управление охранных операций Секретной службы не усилило меры безопасности Трампа после начала его предвыборной кампании, несмотря на разведданные о возможном иранском государственном заговоре против политических кандидатов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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