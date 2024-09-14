СМИ: Секретная служба не приказывала охранять крышу, с которой стреляли в Трампа
Внутреннее расследование Секретной службы США выявило серьезные недостатки в системе безопасности в день покушения на Дональда Трампа и раскрыло новые детали инцидента. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По данным газеты, агенты Секретной службы проявили «пугающую небрежность» во время митинга 13 июля в Пенсильвании, где планировалось, что краны с флагами должны перекрывать обзор с крыши здания Agr International, откуда был открыт огонь. Однако перед началом митинга инспекторы обнаружили, что краны были установлены неправильно.
Помимо этого, расследование также показало, что радиорубка Секретной службы, ответственная за мониторинг угроз и получение сообщений о проблемах, не имела возможности получать оповещения в реальном времени от местной полиции, контролировавшей толпу и внешний периметр. Оповещение о подозрительном человеке, замеченном на митинге перед приездом Трампа, не было распространено по радиосистеме Секретной службы. Вместо этого фотография подозрительного человека с дальномером была направлена только одному агенту.
Отчет также указывает на то, что управление охранных операций Секретной службы не усилило меры безопасности Трампа после начала его предвыборной кампании, несмотря на разведданные о возможном иранском государственном заговоре против политических кандидатов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru