СМИ считают, что РФ представила проект подлодки «Арктур» в качестве предупреждения
Презентация концепт-проекта российской подводной лодки «Арктур» на выставке «Армия-2022» обеспокоила западных журналистов, сообщает The Sun.
По данным издания, субмарина, которая называется самой передовой, является «злодейским» предупреждением Западу. Лодка-невидимка оснащена 12 ядерными ракетами и беспилотниками. Она названа в честь самой яркой звезды в северном небесном полушарии. The Sun предполагает, что субмарина предназначена для работы в Арктике.
Некоторые элементы дизайна «Арктур» выполнены в стилистике фильмов о Джеймсе Бонде, отмечает издание.
Ранее военные Североатлантического альянса заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота России. Речь идёт о подводной лодке класса 971 «Щука-Б».
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