СМИ: Самый большой в мире айсберг может столкнуться с частью Британии

Один из крупнейших айсбергов в мире, A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании, сообщили CNN.

По данным телеканала, айсберг находится всего в 280 км от острова. CNN отмечает, что если айсберг столкнется с сушей, то это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове.