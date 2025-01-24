СМИ: Самый большой в мире айсберг может столкнуться с частью Британии

Один из крупнейших айсбергов в мире, A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании, сообщили CNN.

По данным телеканала, айсберг находится всего в 280 км от острова. CNN отмечает, что если айсберг столкнется с сушей, то это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове.

СМИ: Самый большой в мире айсберг движется в Атлантический океан

Также ученые предупреждают, что столкновение с Южной Джорджией может привести к формированию многочисленных ледовых блоков.

Согласно обновленным данным Национального ледового центра США, этот айсберг является крупнейшим в мире и занимает площадь 3672 квадратных километра. Ученые начали отслеживать его с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
ТЕГИ:Великобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры