СМИ: Самый большой в мире айсберг может столкнуться с частью Британии
Один из крупнейших айсбергов в мире, A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании, сообщили CNN.
По данным телеканала, айсберг находится всего в 280 км от острова. CNN отмечает, что если айсберг столкнется с сушей, то это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове.
Также ученые предупреждают, что столкновение с Южной Джорджией может привести к формированию многочисленных ледовых блоков.
Согласно обновленным данным Национального ледового центра США, этот айсберг является крупнейшим в мире и занимает площадь 3672 квадратных километра. Ученые начали отслеживать его с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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