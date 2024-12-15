СМИ: Самый большой в мире айсберг движется в Атлантический океан

Самый большой в мире айсберг А23а продолжил движение в Атлантический океан, сообщает ВВС.

Роскосмос показал фото отколовшегося от ледника гигантского айсберга в Антарктиде

Его площадь 3800 квадратных метров, толщина - 400 метров. В 1986 году А23а откололся от Антарктиды и начал движение на север, однако вскоре застрял. В 2020 году айсберг угодил в воронку и вращался на месте. В настоящее время ученые зафиксировали его дальнейшее продвижение на север.

Ожидается, что А23а вскоре приплывет из Южного океана в Атлантический. Так как воды там более теплые, ему грозит распад на более мелкие части, и в итоге он полностью растает.

Ранее стало известно, что в Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Роскосмоса
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