СМИ: Самый большой в мире айсберг движется в Атлантический океан

Его площадь 3800 квадратных метров, толщина - 400 метров. В 1986 году А23а откололся от Антарктиды и начал движение на север, однако вскоре застрял. В 2020 году айсберг угодил в воронку и вращался на месте. В настоящее время ученые зафиксировали его дальнейшее продвижение на север.

Ожидается, что А23а вскоре приплывет из Южного океана в Атлантический. Так как воды там более теплые, ему грозит распад на более мелкие части, и в итоге он полностью растает.

Ранее стало известно, что в Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

